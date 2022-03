DAZN cambia: cede le partite della Liga in Spagna

In Italia, in merito alla prossima stagione calcistica, da qualche giorno si parla di un possibile accordo Sky-Dazn per le partite di serie A, in Spagna, per il momento, Dazn ha raggiunto un nuovo accordo con Telefonica (per il servizio Movistar Plus+) per quanto riguarda i diritti televisivi della Liga spagnola. Metterà a disposizione dei clienti Movistar Plus+, il suo pacchetto di 175 partite per le stagioni che vanno dal 2022/23 al 2026/27 in un accordo per il quale riceverà 280 milioni di euro a stagione. Allo stesso modo potrà trasmettere il resto degli incontri.

da calcioefinanza.it