CENTROCAMPO – Per Bergamo Spalletti ha una sensazione su Anguissa

Oggi il Napoli tornerà ad allenarsi al Training Center Konami di Castel Volturno, per preparare la sfida contro l’Atalanta di domenica al “Gewiss Stadium”. Per mister Luciano Spalletti la grande attesa è per le condizioni di Anguissa. Il centrocampista camerunense ha svolto terapie la scorsa settimana, perciò verrà valutato nei prossimi giorni. Per lo staff medico, come riporta il CdS, c’è un cauto ottimismo per vederlo in campo contro gli orobici, ma ovviamente ci sarà da attendere il responso definitivo. Averlo domenica contro una squadra fisica come quella nerazzurra sarebbe un gran vantaggio per il tecnico di Certaldo.

La Redazioe