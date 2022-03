Calciomercato: Sinisterra e le parole ben spese da un ex calciatore

CALCIOMERCATO – Luis Sinisterra è cresciuto a Santander de Quilichao, clima tropicale, un posto a mille metri di altitudine, nel dipartimento di Cauca. Potrebbe diventare il settimo colombiano nella storia del Napoli dopo Freddy Rincon, Gonzalo Martinez, Camilo Zuniga, Pablo Armero, Duvan Zapata e David Ospina. Il direttore sportivo Giuntoli ha compiuto il primo passo, si è informato e il Feyenoord ha scoperto subito le carte: Sinisterra sarà ceduto in estate, il prezzo sfiora i quindici milioni. Il club olandese ha ricevuto proposte dall’Inghilterra (Arsenal), dalla Spagna (Atletico Madrid) e dalla Germania (Bayer Leverkusen). Non ha preso impegni, almeno finora. Il Napoli è entrato in scena, sta cercando l’erede di Lorenzo Insigne. Ala sinistra, ventidue anni, un metro e 72, dieci gol e cinque assist in Eredivisie: Sinisterra ha il contratto in scadenza nel 2024. In questa stagione si sta consacrando: ha imparato a parlare inglese e a capire anche un po’ di olandese. In campionato è diventato uno dei giocatori più determinanti. Ma si è messo in evidenza anche in Europa: otto gol (una tripletta all’Elfsborg) e sei assist in Conference League tra preliminari, fase a gironi e ottavi.

Alcune caratteristiche

È diventato titolare anche nella Colombia: venerdì notte, contro la Bolivia, il ct Reinaldo Rueda lo ha schierato nel tridente con Muriel e Luis Diaz, l’ultimo acquisto del Liverpool, arrivato a gennaio dal Porto e costato quarantacinque milioni. Sinisterra ha giocato sessantacinque minuti. La partita è stata vinta per 3-0 con i gol di Luis Diaz, Miguel Borja e Mateus Uribe. Elegante, svelto, in grado di accendere la fantasia e di lavorare in funzione dei compagni: così racconta Arne Slot, il tecnico del Feyenoord. A Rotterdam è stato allenato da un guru come Dick Advocaat e da Giovanni Van Bronckhorst, cresciuto con gli schemi di Frank Rijkaard nel Barcellona. Ma è stato Jaap Stam, ex difensore del Manchester United, della Lazio e del Milan, il primo a esporsi sulle potenzialità di Sinisterra, seguito in passato dal Sassuolo. Hanno lavorato insieme nel 2019. A volte lo utilizzava nel ruolo di centravanti.

Fonte: CdS – Stefano Chioffi