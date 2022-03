ATTACCO – Spalletti valuterà le condizioni dei “nazionali” Insigne e Politano

Oggi il Napoli tornerà ad allenarsi al Training Center Konami di Castel Volturno, obiettivo arrivare al meglio alla sfida contro l’Atalanta che si giocherà domenica al “Gewiss Stadium”. Mister Luciano Spalletti, insieme allo staff medico, valuterà le condizioni di Insigne e Politano, entrambi rientrati in anticipo dal ritiro dell’Italia. I due esterni d’attacco non sono al top, secondo il Corriere dello Sport, perciò si capirà se potranno esserci contro gli orobici. Il quadro degli infortunati e degli squalificati non è il massimo, senza contare che Lozano rientrerà solo venerdì da El Salvador, impegnato con il Messico. Insomma sarà una giornata importante per il tecnico degli azzurri, dove potrà avere un quadro generale più completo.

La Redazione