AMICHEVOLE – Turchia-Italia 2-3, azzurri nel segno di Raspadori

Questa sera, dopo la grande delusione di Palermo contro la Macedonia del Nord, l’Italia cercava un segnale, nell’amichevole contro la Turchia a Konya. I padroni di casa passano in vantaggio con Under, ma Donnarumma non è esente da colpe. La gara sembra avere lo stesso ritornello del dopo Europeo, troppo lenta la manovra e passaggi imprecisi. All’improvviso arriva il pareggio, punizione di Biraghi, colpo di testa di Cristante e battuto Bayindir. Il portiere turco commette l’errore in fase d’impostazione, Tonali serve Raspadori che batte l’estremo difensore turco. Donnarumma tra la fine del primo tempo e ad inizio ripresa si riscatta su Calhanoglu. L’1-3 arriva ancora da Raspadori che sfrutta un errore della difesa turca e segna con un tiro di prima intenzione. Nel finale Turchia in gol con Dursun che sfiora la doppietta ma para ancora Donnarumma. Un successo che non cambia molto l’esito del mancato approdo ai mondiali ma può essere un buon viatico con i giovani che possono dare un segnale per il futuro.

TURCHIA-ITALIA 2-3

Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Kabak (9′ Ayhan), Demiral, Soyuncu; Muldur, Kokçu, Tokoz (17′ st Ozcan), Calhanoglu (32′ st Antalyali), Yilmaz (17′ st Kutlu); Under, Akturkoglu (17′ st Dursun); Unal (32′ st Sinik).

A disp.: Bolat, Cakir, Bozok, Celik, Erkin, Kokcu. All.: Kuntz

Italia (4-3-3): Donnarumma 5,5; De Sciglio 5,5, Acerbi 5,5, Chiellini 6 (31′ st Bastoni s.v.), Biraghi 6,5; Pessina 6 (31′ st Sensi s.v.), Cristante 6,5 (31′ st Locatelli s.v.), Tonali 6,5; Zaniolo 5 (1′ st Zaccagni 5,5), Scamacca 6 (42′ st Belotti s.v.), Raspadori 7 (44′ st Bonucci s.v.).

A disp.: Gollini, Sirigu, Barella, Emerson, Joao Pedro, Pellegrini. All.: Mancini

Arbitro: Jorgji

Marcatori: 4′ Under (T), 35′ Cristante (I), 39′ Raspadori (I), 24′ st Raspadori (I), 38′ st Dursun (T)

Ammoniti: Muldur (T); Zaniolo (I)

Espulsi: –

