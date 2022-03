Zielinski, dopo quello del 2018, è alla ricerca del secondo Mondiale

L’Italia ha già avuto il suo “responso”, ma le qualificazioni al Mondiale continuano. E domani scenderà in campo la Polonia di Zielinski, contro la Svezia, e l’azzurro dovrebbe essere in campo dal primo minuto. La partita sarà diretta da una sestina italiana: il fischietto sarà Orsato, assistenti il napoletano Carbone e Giallatini, quarto uomo Massa e al Var Irrati e l’arbitro di Torre Annunziata Marco Guida. Zielinski vuole centrare il Mondiale con la Polonia che per lui sarebbe il secondo dopo quello in Russia nel 2018. L’ostacolo da superare sarà la Svezia, da considerare sempre un osso molto duro a livello internazionale. Il centrocampista offensivo del Napoli è ormai uno dei veterani della nazionale polacca con 67 presenze e 7 reti.

Il Mattino