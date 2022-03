Vigilia speciale per Piotr Zielinski: si giocherà i Mondiali contro la Svezia

Vigilia speciale per Zielinski. Il centrocampista del Napoli, con la propria Nazionale, domani sera affronterà la Svezia. Gara di spareggio per un posto ai Mondiali in Qatar. Piotr ha già preso parte al Mondiale in Russia, nel 2018. Che, per la Polonia, finì presto con l’eliminazione al primo turno. Ed ora punta alla sua seconda partecipazione ai campionati del Mondo. La Svezia, però, è un avversario sempre molto ostico. Nel playoff di cinque anni fa eliminò l’Italia di Ventura dai Mondiali 2018. Zielinski è partito dalla panchina, nelle ultime due partite del Napoli contro il Verona e l’Udinese. Perché non stava attraversando un buon momento di forma. Ora, questa partita con la Polonia, contro la Svezia, sarà per lui l’occcasione di togliersi una soddfisazione enorme. E di caricarsi ancora di più in vista della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. E delle successive sette partite del Napoli. Il polacco, in questo campionato, è stato tante volte determinante nel ruolo di trequartista. E potrà dare un contibuto fondamentale agli azzurri, nella corsa scudetto.

Fonte: mattino.it