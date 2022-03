VAR: restano alcuni errori, ma senza salgono al 6%

ERRORE GRAVE – La diffusione dell’audio tra il VAR Massa e l’arbitro Guida ha chiarito che il primo si è lasciato “convincere” dalla decisione del collega in campo approvandola senza, però, disporre di un’immagine chiara che possa dargli ragione. Questo è l’errore commesso da Massa, come sottolinea il designatore arbitri Gianluca Rocchi. Di seguito il dialogo tra i due: «L’ha presa la palla o no?» chiede il direttore di gara. «Aspetta, aspetta, aspetta – risponde il VAR – l’ha presa la palla? Sì, ha preso la palla. Ha preso la palla. Vai. Fai vedere. Ti confermo: palla. Prima palla e poi piede». Solo che le immagini, da qualsiasi angolazione, dimostrano l’esatto contrario. – La diffusione dell’audio tra ile l’arbitroha chiarito che il primoapprovandola senza, però, disporre di un’immagine chiara che possa dargli ragione. Questo è l’errore commesso da, come sottolinea il designatore arbitri. Di seguito il dialogo tra i due: «L’ha presa la palla o no?» chiede il direttore di gara. «Aspetta, aspetta, aspetta – risponde il– l’ha presa la palla? Sì, ha preso la palla. Ha preso la palla. Vai. Fai vedere. Ti confermo: palla. Prima palla e poi piede». Solo che le immagini, da qualsiasi angolazione,

L’AMMISSIONE – Il designatore non ci gira intorno: «Massa ha gestito la tecnologia da istintivo e si è fatto guidare dalla prima decisione dell’arbitro. Non ha fatto un’accurata ricerca dell’immagine giusta. Anche di fronte ad un monitor l’arbitro istintivo sbaglia». Va poi oltre. «Il VAR ha sbagliato, perché si è convinto di una cosa come se fosse in campo. Lui pecca di superficialità, che è l’unica cosa che un arbitro in generale e soprattutto un VAR non deve mai fare».

SCELTE OK – In altre circostanza, però, le scelte sono state corrette. Giusto il fallo di mano con ammonizione per Osimhen in Napoli-Udinese («Un conto è il braccio in appoggio, un conto è appoggiarsi dopo essersi opposto ad un tiro in porta con una sorta di “parata”»), approvata la decisione di non intervenire per annullare il gol del pari di Udogie dell’Udinese a San Siro col Milan, perché «da nessuna inquadratura si può avere la certezza di un tocco col braccio», così come vengono rivolti complimenti a Di Bello per il penalty dato alla Roma a Udine («Se non avesse visto il tocco di mano dal campo, sarebbe stato complicato per il VAR decidere il da farsi»); promosso anche Mariani: l’opportunità del secondo giallo a Ostigard c’è tutta (Genoa-Torino), a certificarlo sono le immagini, in particolare quella della telecamera retroporta bassa, mai trasmessa sugli schermi.