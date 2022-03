Ultime Napoli – Mertens a Bergamo da neo papà ed è pronta già la “dedica”

Nel fine settimana, precisamente sabato pomeriggio, Dries Mertens è diventato padre, infatti è nato il piccolo Ciro Romeo, nella clinica Ruesch e naturalmente i messaggi di congratulazioni da tantissime persone, tifosi e società azzurra compresa. In questo momento parlare di futuro sembra poco indicato, anche se sembra difficile arrivare all’intesa, vista la politica del tetto ingaggi della società di De Laurentiis. Il belga, come riporta il CdS, giocherà dal primo minuto a Bergamo contro l’Atalanta, vista la squalifica di Osimhen. In caso di gol contro gli orobici, non sarà difficile capire la dedica. Questo è anche l’auspicio di Spalletti e dell’intero ambiente Napoli.

La Redazione