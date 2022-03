Tacconi: “Eliminazione dell’Italia? Devono togliere la legge Bosman. Troppi soldi”

Stefano Tacconi, ex portiere, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Eliminazione dell’Italia? Continuo a dire e lo farò all’estremo: devono togliere la legge Bosman. Troppi soldi. Chi non rende se ne va, non questo via vai firmo o non firmo. Dopo questa pandemia si vedono ancora calciatori che chiedono più soldi invece di cacciarli a calci nel culo. E’ una vergogna. Con l’Under 21 vincevamo ovunque e giocatori buoni ne uscivano. Ci sono troppi interessi, pochi calciatori italiani ma devi farli giocare. La Nazionale di Vicini fu costruita proprio per arrivare ai mondiali del 90. Forse qualcosa va cambiata. Ma anche nella testa dei nostri calciatori va cambiata. Immobile fa gol a palate nella Lazio, nella nazionale è ridicolo. Secondo me si sottovalutano loro. Abbiamo perso con la Macedonia, ma che stiamo scherzando?”.