Questa notte il Messico è sceso in campo contro l’Honduras per gli spareggi ai prossimi mondiali in Qatar 2022 che si disputeranno nel prossimo periodo autunnale. Il match viene deciso da Alvarez, centrocampista dell’Ajax su assist di Herrera. Lozano ha giocato 81 minuti. I nordamericani agganciano gli Usa a quota 25 punti. Per il Messico la prossima sfida sarà contro El Salvador.

La Redazione