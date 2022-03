Sosa su Mertens: “Merita la riconferma. Far nascere il figlio a Napoli è significativo”

“UNA SCELTA IMPORTANTISSIMA” – Nel corso della trasmissione Campania Sport Roberto Sosa ha parlato del futuro di Dries Mertens, l’attaccante belga diventato da poco padre del piccolo Ciro Romeo Mertens, nato proprio a Napoli, una scelta significativa per l’ex attaccante di Napoli e Udinese tra le altre: “La scelta di far nascere suo figlio a Napoli è molto importante, poteva anche andare in Belgio o scegliere un altro posto. Ha fatto una scelta da uomo importantissima“.

“UNA SCADENZA DA EVITARE” – Il futuro del belga a Napoli è in bilico, ma lui stesso ha dichiarato di voler segnare e fare bene quanto più possibile per convincere De Laurentis a rinnovargli il contratto, una scelta che andrebbe fatta per Sosa: “Mertens è un giocatore di Napoli, ha fatto tantissimi gol e ne può fare ancora tanti per confermarsi. È una scadenza che si poteva evitare, potevano parlare prima“.

“MERTENS MERITA IL RINNOVO” – “Il calcio di oggi porta giocatori e società a poter decidere di confermare o meno in extremis, quindi mi auguro che si trovi la soluzione. Magari hanno già parlato e non lo sappiamo, magari hanno trovato già l’accordo e si potrà continuare insieme. Lui ha fatto tanto per il Napoli, tanti gol, e il Napoli ha fatto tanto per lui. Mi auguro possa continuare così anche con la spinta di suo figlio, magari anche spalmandosi il contratto. È un giocatore di questa città“.

Fonte: Corriere dello Sport