Sinisterra si presenta anche con 10 mesi di assenza per un crociato!

Il 16 febbraio del 2020 si era infortunato al legamento crociato del ginocchio sinistro durante la partita di Eredivisie con il Pec Zwolle. Era rientrato dopo dieci mesi, il 13 dicembre, contro il VVV-Venlo. Trenta gol e ventisei assist in quattro stagioni con il Feyenoord. Sinisterra ha debuttato in Eredivisie il 12 agosto del 2018: dieci minuti da trequartista nella sfida con il De Graafschap. Il 20 settembre del 2019 ha segnato al Twente la prima rete in campionato. A Rotterdam abita da solo. Ha un fratello, Ricardo, e una sorella, Miriam Marcela. In Colombia viene considerato il nuovo gioiello dietro agli attaccanti Luis Diaz, Muriel, Rafael Borré e Alfredo Morelos. Nel 2019 era stato votato come uno dei migliori talenti nel Mondiale Under 20, organizzato in Polonia: dalla doppietta a Tahiti, decisiva per la qualificazione della nazionale guidata da Arturo Reyes, alla sconfitta nei quarti contro l’Ucraina. Ha ricevuto elogi dagli ex ct José Peckerman e Carlos Queiroz. Tra i suoi estimatori c’è anche Radamel Falcao, che ora segna in Spagna nel Rayo Vallecano. Fonte: CdS