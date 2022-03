SERIE A FEMMINILE – Per la lotta salvezza calendario di Napoli e Fiorentina

Le ultime 4 giornate di campionato di serie A femminile, sarà davvero intenso, soprattutto per la lotta salvezza e che riguarda il Napoli e la Fiorentina. Sulla carta il calendario più difficile ce l’ha la compagine viola di coach Panico che affronterà Roma, Inter, Pomigliano ed Empoli. Mentre le azzurre sfideranno la Lazio, andranno a giocare contro il Sassuolo in trasferta e infine fuori casa contro l’Empoli e infine tra le mura amiche il Pomigliano. In caso di pari punti sarebbe la compagine del presidente Lello Carlino a salvarsi per aver vinto entrambe le sfide contro la squadra toscana.

Napoli femminile – Lazio (casa), Sassuolo (trasferta), Empoli (trasferta), Pomigliano (casa)

Fiorentina – A.s. Roma (casa), Inter (trasferta), Pomigliano (trasferta), Empoli (casa)

La Redazione