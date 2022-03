Play off zona africana: Koulibaly ed Osimhen in cerca del Qatar

Domani saranno in campo Zielinski ed Elmas, ma toccherà anche a Koulibaly e Osimhen. Ci sono da giocare le partite di ritorno dei play off della zona africana con Senegal e Nigeria che se la vedranno con Egitto (sconfitta per 1-0 all’andata) e Ghana (pareggio per 0-0 nella prima sfida), tutto per conquistare il pass per i Mondiali in Qatar. Ospina invece giocherà con la Colombia contro il Venezuela l’ultima partita di qualificazione del girone sudamericano: vittoria d’obbligo per sperare nel quinto posto che consentirebbe alla nazionale colombiana di accedere allo spareggio.

Il Mattino