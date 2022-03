Napoli su Sinisterra: il Feyenoord fissa il prezzo, la concorrenza è tanta

Luis Sinisterra, colombiano classe 1999 (Qui vi diciamo qualcosa su di lui), esterno offensivo del Feyenoord è uno dei nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli per sostituire il partente Lorenzo Insigne. Il profilo è in linea con le strategie di mercato azzurre: un profilo giovane su cui puntare per sviluppare un’eventuale plusvalenza. 18 gol in stagione e 11 assist lo certificano come uno degli esterni più interessanti del panorama europeo. Il club olandese lo sa, ha già decretato la sua cessione in estate e fissato il prezzo: 15 milioni di euro, ma bisognerà battere la concorrenza di Arsenal, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, evitando di restare coinvolti in dispendiose aste.

Fonte: calciomercato.com