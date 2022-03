Napoli su Berardi: il flop Mondiale costa caro al Sassuolo

Domenico Berardi, obiettivo di mercato non solo del Napoli ma anche del Milan, ha subito una svalutazione importante a causa della mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale in Qatar del 2022. Secondo i dati di Transfermarkt prima della partita contro la Macedonia del Nord il suo valore si aggirava intorno ai 35 milioni; dopo la sconfitta è sceso a 25. Evidentemente, solo con i soldi garantiti dal piazzamento Champions il Napoli potrebbe tentare l’affondo all’esterno destro del Sassuolo, senza, però, spendere cifre folli come quelle richieste in precedenza dal Sassuolo.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com