Napoli: record di pali e traverse

I record, a descriverli, fanno sempre la differenza. E molto spesso spiegano tanto, anche se in negativo. E nelle ultime sei stagioni nessuno come il Napoli ha saputo fare la differenza davanti ai legni della Serie A. Gli azzurri oggi di Luciano Spalletti guidano la classifica davanti a tutti, questa stagione e non solo: lo hanno fatto con Maurizio Sarri in panchina, con Carlo Ancelotti e pure con Gattuso, una precisione quasi chirurgica a voler comandare sempre la classifica dei pali e delle traverse del nostro campionato. Fin qui in stagione non c’è dubbio: sono 19 i legni colpiti da Victor Osimhen e compagni. Proprio il nigeriano è il “migliore” dei suoi con 4 pali. Più di lui in questo campionato ne hanno Abraham e Arnautovic, colleghi della zona offensiva del campo. Dietro la squadra di Spalletti c’è solo il Bologna di Mihajlovic (oggi a 17), poi il torino che chiude il podio (15) e la Roma (14), l’avversaria più ricorrente degli azzurri in questa particolare classifica. Dal 2015/16, il Napoli ha colpito 115 tra pali e traverse. Un dato record che vede Lorenzo Insigne tra i più presenti degli azzurri (27 legni per il capitano del Napoli). La squadra di Aurelio De Laurentiis deve condividere il primato in cima alla classifica delle ultime sei stagioni proprio con la Roma di Mourinho. La missione per il finale di stagione sarà aggiustare la mira, quel tanto almeno per poter avere la meglio degli avversari: perché la classifica da vincere è un’altra.

Fonte: Trasfermarkt