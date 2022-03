Mercato azzurro – L’identikit del colombiano del Feyenoord chiamato “Joya” dovrà sostituire Insigne

In Colombia lo chiamano la “Joya”, stesso soprannome che un giornalista argentino della rivista El Grafico aveva cucito su misura per Paulo Dybala dopo una partita tra l’Instituto di Cordoba e il San Lorenzo. Luis Sinisterra è cresciuto a Santander de Quilichao, clima tropicale, piantagioni di caffè e canna da zucchero, mezz’ora di treno da Cali e dall’aeroporto Alfonso Bonilla Aragon: un posto a mille metri di altitudine, nel dipartimento di Cauca. Potrebbe diventare il settimo colombiano nella storia del Napoli dopo Freddy Rincon, Gonzalo Martinez, Camilo Zuniga, Pablo Armero, Duvan Zapata e David Ospina. Il direttore sportivo Giuntoli ha compiuto il primo passo, si è informato e il Feyenoord ha scoperto subito le carte: Sinisterra sarà ceduto in estate, il prezzo sfiora i quindici milioni. Il club olandese ha ricevuto proposte dall’Inghilterra (Arsenal), dalla Spagna (Atletico Madrid) e dalla Germania (Bayer Leverkusen). Non ha preso impegni, almeno finora. Dialoghi, semplici confronti, nessuna promessa. Il Napoli è entrato in scena, sta cercando l’erede di Lorenzo Insigne. Ala sinistra, ventidue anni, un metro e 72, dieci gol e cinque assist in Eredivisie: Sinisterra ha il contratto in scadenza nel 2024. Genialità e cambi di marcia. In questa stagione si sta consacrando: ha imparato a parlare inglese e a capire anche un po’ di olandese. In campionato è diventato uno dei giocatori più determinanti. Ma si è messo in evidenza anche in Europa: otto gol (una tripletta all’Elfsborg) e sei assist in Conference League tra preliminari, fase a gironi e ottavi.

Fonte: Stefano Cioffi (Cds)