Majorano: “Zanoli per giocare ha bisogno di continuità”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Bruno Majorano, giornalista.

“Zanoli o Malcuit a destra? Zanoli, io sono dell’idea che bisogna essere di conseguenza. Abbiamo parlato del fallimento dei giovani ma dobbiamo dare il buon esempio, quindi deve giocare Zanoli. Con Mertens al posto di Osimhen cambia tutto, viene meno il gioco in profondità e bisogna giocare maggiormente con il fraseggio, forse apre più spazio per gli inserimenti per i centrocampisti. La differenza Scudetto? La faranno la concentrazione e il non perdere contro le piccole. Una sconfitta a Bergamo non mi farebbe fasciare la testa, abbiamo visto che tutti perdono punti con tutti”.

Fonte: RadioMarte