Ma che freddo fa!Ounas terapie a -41° per rientrare prima in campo

Tre giorni di sosta, il Napoli di Luciano Spalletti tornerà ad allenarsi domani al Konami center in vista della trasferta di domenica prossima, alle 15, in casa dell’Atalanta. Il centro di Castel Volturno, però, resta aperto agli azzurri che devono rimettersi in sesto fisicamente e tornare subito in gruppo dopo qualche accianno di troppo, come Adam Ounas .