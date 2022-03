Inchiesta Prisma: accordi post-Covid nel mirino e altri giocatori chiamati dai PM

GLI ACCORDI POST-COVID NEL MIRINO – Nei prossimi giorni i PM che si occupano dell’inchiesta Prisma, che vede coinvolta la Juventus e i suoi vertici (indagati per falso in bilancio), Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Ciro Santoriello, analizzeranno attentamente le manovre di stipendi dopo l’accordo post-Covid. Studieranno tutto il materiale (già definito interessante dagli inquirenti) raccolto in occasione del blitz della Guardia di Finanza andato in scena mercoledì scorso in vari studi legali di Torino, Milano e Roma a cui si erano rivolti i calciatori bianconeri per la stipulazione degli accordi individuali; dovranno anche individuare tutti coloro che possono essere ritenuti dei testimoni importanti, a cominciare dagli stessi giocatori juventini e dai loro commercialisti. Ma non solo: anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato convocato.