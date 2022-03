Il colombiano titolare nella nazionale dei “cafeteros”: le sue caratteristiche tecniche

È diventato titolare anche nella Colombia: venerdì notte, contro la Bolivia, il ct Reinaldo Rueda lo ha schierato nel tridente con Muriel e Luis Diaz, l’ultimo acquisto del Liverpool, arrivato a gennaio dal Porto e costato quarantacinque milioni. Sinisterra ha giocato sessantacinque minuti. La partita è stata vinta per 3-0 con i gol di Luis Diaz, Miguel Borja e Mateus Uribe. Elegante, svelto, in grado di accendere la fantasia e di lavorare in funzione dei compagni: così racconta Arne Slot, il tecnico del Feyenoord. A Rotterdam è stato allenato da un guru come Dick Advocaat e da Giovanni Van Bronckhorst, cresciuto con gli schemi di Frank Rijkaard nel Barcellona. Ma è stato Jaap Stam, ex difensore del Manchester United, della Lazio e del Milan, il primo a esporsi sulle potenzialità di Sinisterra, seguito in passato dal Sassuolo. Hanno lavorato insieme nel 2019. A volte lo utilizzava nel ruolo di centravanti.

