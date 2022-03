Gallo: “Osimhen ha un rapporto gol-palloni giocati incredibile”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Massimiliano Gallo, giornalista.

“Insigne penso che non giocherà più in Nazionale, va a giocare in un campionato che non è competitivo. Gli muovo tante critiche ma non quella di non essere attaccato alla Nazionale. Il fenomeno della fuga dei giocatori della Nazionale è un malcostume italiano. Ai bambini non si insegna più a saltare l’uomo e gli si dice di giocare sempre e solo in un modo. Noi dalla Macedonia abbiamo preso gol su rilancio del portiere, spizzata e gol. La costruzione dal basso ha una sua dignità e non va criminalizzata ma non è l’unico modo di giocare. In Italia il discorso dei giovani non riguarda solo il calcio: il giovane medico, avvocato, giornalista deve sempre aspettare il proprio turno. Zanoli o Malcuit? Chi sta meglio giocherà, lo capirà Spalletti. Zanoli ha 22 anni, solo in Italia viene considerato un calciatore giovane. Non è che stiamo facendo giocare un 15enne ma uno di 22 anni che calcisticamente è un uomo. Scudetto? Milan squadra più europea delle altre e ha pure maggiore solidità societaria. Ha calciatori esperti ed è più abituato a vincere. Noi come ambiente oscilliamo un po’ troppo. Il Milan è favorito per questo ma anche perché ha vinto a Napoli. Osimhen? Il Napoli non gioca per lui come, per esempio, la Roma gioca per Abraham. Si fa ancora fatica a giocare per lui. Ha un rapporto palloni giocati-gol segnati stratosferico”.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: RadioMarte