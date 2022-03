G. Tartaro (chirurgo): “Osimhen? Merito del ragazzo di una guarigione miracolosa”

Nel corso di One Station Radio, durante Ilsognonelcuore.com è stato intervistato in esclusiva da Luca Cerchione il chirurgo che ha operato Victor Osimhen Gianpaolo Tartaro. “Victor Osimhen, per me, è guarito. In tempistiche anche miracolose, oserei dire. L’ho sentito prima che partisse con la nazionale, mi ha detto che, nonostante sia consapevole di essere guarito, di voler continuare a portare la mascherina. Sia io che il dottor Canonico siamo d’accordo, dunque ora tocca al ragazzo decidere quando toglierla. Per il suo modo di giocare, essendo uno estremamente generoso e che non si tira mai indietro, per me è un bene che continui ad indossarla. Una reazione psicologica del genere è comune in pazienti che hanno subito un infortunio grave come il suo. Ora non so se sia più un aspetto psicologico o di scaramanzia, sta di fatto che non ha alcuna intenzione di toglierla. Magari avranno influito anche i gol pesanti che ha fatto indossando la protezione. Questione audio? È un capitolo vecchio sul quale non voglio voglio più tornare. Tutto ciò che posso e voglio dire è che abbiamo fatto un lavoro oltremodo eccezionale, perfetto, in una situazione complicatissima, insieme alla mia squadra abbiamo fatto un vero miracolo. E grazie anche al ragazzo per essere stato esemplare in tutto il percorso. Per me il capitolo Osimhen è da ritenersi concluso, con risultati strabilianti”.

La Redazione