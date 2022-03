Ex attacante del Napoli nel mirino della squadra piemontese

Ivan Juric ha chiesto due rinforzi di livello: il tecnico croato, stando a quanto riportato da Tuttosport, vuole un attaccante e un portiere affidabile. Sanabria ha segnato solo 5 gol, troppo pochi per poter fare affidamento su di lui. Zaza non viene preso in considerazione e al termine della stagione saluterà, il giovane Pellegri avrà delle possibilità concrete per mettersi in evidenza se non sarà frenato, come spesso è successo, dagli infortuni. Juric ha chiesto al club di insistere per Belotti, ma se il Gallo dovesse partire il tecnico vorrebbe Arkadiusz Milik, polacco del Marsiglia che presenta costi molto alti. Per quanto riguarda il portiere i nomi fatti dal tecnico sono diversi: Cragno e Meret i preferiti. Poi si va a Semper , Provedel e Strakosha. Con Berisha dodicesimo.

Fonte: TuttoSport