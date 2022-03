Macedonia del Nord, Elmas: “Possiamo realizzare il sogno di tutta una nazione”

Assente per squalifica contro l’Italia, Elmas sarà titolare contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo per tentare una storica qualificazione alla fase finale di un Mondiale. Ecco le sue parole riportate sul sito della nazionale macedone: “La gara che ci attende potrebbe essere una delle più difficili di sempre, la più emozionante per noi calciatori macedoni. Abbiamo 90 minuti per realizzare un sogno che avevamo sin da bambini. Un sogno che non è solo il nostro, ma quello di tutta la nazione. Non possiamo perdere questa occasione. Dobbiamo dare tutto in campo per poter raggiungere l’accesso ai Mondiali in Qatar». Considerato il giocatore di maggior talento della rosa, ha già segnato gol pesanti nel cammino verso Qatar 2023, come quello, storico, del 2-1 contro la Germania e la doppietta contro l’Islanda che ha dato l’aritmetica certezza dell’accesso al play-off. Il jolly del Napoli è uno degli elementi dalla migliore qualità tecnica della sua nazionale. Finora sono 9 i gol messi a segno con la sua nazionale con cui ha esordito ad appena 17 anni (nell’amichevole persa per 2-1 contro la Spagna), accumulando mota esperienza internazionale grazie anche al Napoli e dimostrando una straordinaria continuità di rendimento.

Fonte: Il Mattino