Domani sera in Turchia l’unico azzurro sarà Politano

L’unico pezzetto di Napoli domani sera in Turchia ha il nome di Matteo Politano. Lorenzo Insigne, infatti, ha chiesto di andar via per quello che è stato una sorta di addio anticipato. Per l’esterno destro è facile prevedere un ballottaggio a destra con Zaniolo, con il romanista titolare e il napoletano che entrerà a inizio secondo tempo. Per Politano sarà il ritorno con l’Italia: non gioca dal 28 maggio dello scorso anno, quando scese in campo con San Marino segnando persino una doppietta. In questo calcio moderno innamorato perso delle statistiche, lui con l’Italia ha una media gol straordinaria: 3 gol in 4 presenze (in totale 214 minuti). In pratica una rete ogni 71 minuti.

Il Mattino