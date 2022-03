Domani Ambrosino sarà in campo nella sfida contro il Belgio decisiva per l’Europeo

L’Italia Under 19 è impegnata nella fase Èlite del campionato Europeo in Finlandia e si gioca domani, nello stadio di Vantaa, la qualificazione al torneo continentale di categoria che si disputerà da metà giugno in Slovacchia. Alle ore 16.30 italiane la partita contro il Belgio, che è al vertice del girone con 4 punti come la squadra in cui gioca Ambrosino (nella foto al centro), capocannoniere del Napoli nel torneo Primavera. La partita di domani pomeriggio sarà trasmessa in streaming sul sito della Figc.

Fonte: Il Mattino