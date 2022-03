DIFESA – Malcuit o Zanoli, il dubbio di Spalletti per la sfida di Bergamo

Il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida di domenica al “Gewiss Stadium” contro l’Atalanta. Il tecnico di Certaldo Luciano Spalletti, dovrà fare a meno certamente di Meret e di Giovanni Di Lorenzo. Per il sostituto del terzino ex Empoli c’è da sciogliere il dubbio sul sostituto. Come riporta il Corriere dello Sport, Malcuit o Zanoli sarà il ballottaggio per la sfida contro gli orobici. Al centro della difesa Juan Jesus pronto a prendere il posto dello squalificato Rrahamani e giocherà al fianco di Koulibaly, mentre a sinistra spazio a Mario Rui.

La Redazione