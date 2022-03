Da Januzaj ai “gioielli” del Sassuolo, il Napoli ha diverse opzioni per l’estate

Il Napoli è concentrato sul presente, cercare di regalare un sogno chiamato scudetto, ma al tempo stesso si guarda al mercato, dove le varie opzioni non mancano. In primis Adnan Januzaj, a Giugno andrà a scadenza di contratto con la Real Sociedad e sarebbe il sostituto del partente in Canada Lorenzo Insigne. Un altro che farebbe al caso del club partenopeo è Traorè del Sassuolo, ma come per Berardi, sono gioielli che difficilmente compri a poco, anzi la bottega dei neroverdi è spesso molto cara. Il club partenopeo si guarda intorno anche per il dopo Mertens, difficilmente il belga accetterà la politica di riduzione del tetto ingaggi. Oltre a De Ketelaere del Brugge, piaceva anche la scorsa estate, c’è da aggiungere anche Lang del Psv Eindoven, club dove il Napoli ha preso tra gli altri Dries e Lozano. E’ chiaro che sono molti approcci, altri discorsi intavolati, ma è evidente che la prossima sessione di mercato, per il d.s. Giuntoli c’è da lavorare per rendere la squadra ancora più competitiva.

La Redazione