Da Coverciano arriva una buona notizia per Luciano Spalletti

Domani sera l’Italia affronterà la sfida contro la Turchia, match amichevole, solo per il ranking e il prestigio. A tenere banco è il futuro del c.t. Mancini che oggi in conferenza stampa ha aggiornato sulle scelte per la sfida di domani sera.

Perché Jorginho, Immobile e Insigne sono andati via? “Io li ho obbligati ad andare via perché se posso fare qualcosa per loro e per i club noi lo facciamo… Non avrebbero giocato, alcuni non erano al meglio fisicamente. Alcuni di loro li ho obbligati ad andare: il Chelsea ci ha mandato Jorginho tre giorni prima, non gli ha fatto giocare l’FA Cup. Anche Florenzi e Politano, non al meglio, li ho rispediti a casa perché non avrebbero giocato”.

La Redazione