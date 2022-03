Calhanoglu (Turchia): “Penso che la partita contro l’Italia andrà bene”

Il giocatore dell’Inter e della nazionale turca, Hakan Calhanoglu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole Turchia-Italia. “L’Italia è favorita, mi è sempre piacuto il suo sistema di gioco. È una nazionale che attribuisce importanza alla tattica e ha giocatori di qualità, li rispetto tanto. Una volta tornato in Serie A dovrò concentrarmi sull’Inter e sul campionato, al ritorno giocheremo contro la Juventus. Il Milan è in testa, ma ci manca una partita: spero che al ritorno si possa recuperare con delle vittorie. Sono consapevole della responsabilità di essere un capitano. Spero di portare la fascia con orgoglio. Penso che la partita contro l’Italia andrà bene. Entrambe le squadre non hanno potuto partecipare ai Mondiali e sono tristi. La gente di Konya è sempre stata buona con noi. Speriamo di fare una bella partita domani”.