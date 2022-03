CALCIO FEMMINILE – R. Guarino (coach Inter): “Juventus? Bene a tratti ma abbiamo ampi margini di crescita”

Ieri pomeriggio al Centro Sportivo di Vinovo, la Juventus ha sconfitto per 3-1 l’Inter. Per le bianconere doppietta di Lisa Boattin e gol di Bonfantini, per le nerazzurre non basta il gol del momentaneo pari di Tatiana Bonetti. A fine gara le parole del coach delle nerazzurre ed ex della sfida Rita Guarino ai microfoni di La7. “Per lunghi tratti della partita non posso che essere soddisfatta, è chiaro che portandoci sul pareggio nel primo tempo speravo che reggessimo un po’ di più all’inizio del secondo, per poterci giocare di più la partita nei minuti finali. Sono meno soddisfatta nella gestione dei momenti della partita in cui si poteva fare di più; molto bene per l’impegno, ma questo non manca mai. Questo è un progetto di crescita, lo sapevamo fin dall’inizio quindi i risultati si possono non vedere oggi, ma io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno e vedo una squadra che sta migliorando, che sta crescendo, acquisendo mentalità e che piano piano avrà un’identità forte, ma ci vorrà ancora del tempo. Abbiamo fatto anche risultati sorprendenti e, soprattutto all’andata, negli scontri diretti abbiamo fatto punti con tutti tranne che con la Juventus, se non in Coppa Italia. Siamo inciampate su qualche partita in cui si poteva fare sicuramente meglio ma l’obiettivo di inizio stagione è pienamente raggiunto: è chiaro che siamo ambiziosi e ci piace guardare sempre in alto e cercare di graffiare un po’ di più la classifica”.

La Redazione