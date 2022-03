Bargiggia: “Ecco cosa farà il Napoli sui rinnovi di Juan Jesus e Mertens”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Sul rinnovo di Juan Jesus

Posso confermare che il Napoli ha già deciso di attivare la clausola unilaterale che aveva col suo difensore per rinnovargli alle stesse cifre di un altro anno il contratto. Questa è una stessa modalità che il Napoli aveva inserito nel contratto di Mertens. Qui però sono cifre e volontà diverse.

Sul rinnovo di Mertens

“Non c’è niente. Il Napoli in questo momento non ha intenzione di rinnovare il contratto a Mertens, di sicuro non con l’attivazione della clausola unilaterale. Per rinnovare il contratto, Mertens dovrebbe iniziare a fare due gol a partita (ride, ndr). Al momento non mi sembra ci sia la volontà”.