Dopo Verratti, Insigne, Immobile, anche Matteo Politano lascerà il ritiro della nazionale in queste ore a causa di un lieve risentimento al polpaccio destro. Per fortuna non è nulla di grave, ma semplice bisogno di riposo. Per questo motivo il tecnico della nazionale ha preferito non portarlo in Turchia per la prossima gara amichevole che affronteranno gli azzurri.

La Redazione