-100 giorni agli Europei Femminili- Le parole delle ragazze italiane

Mancano 100 giorni all’inizio dell’Europeo femminile in programma in Inghilterra. Una competizione che vedrà ai nastri di partenza anche l’Italia di Milena Bertolini chiamata alla conferma dopo un Mondiale che l’ha vista entrare tra le prime otto venendo eliminata solo dall’Olanda campione continentale in carica ai quarti di finale.

In vista del torneo cinque azzurre – Girelli, Giacinti, Gama, Galli e Linari – hanno parlato ai microfoni della FIGC delle aspettative per l’Inghilterra.

Cristiana Girelli: “I’m ready, we are ready. Vorremmo far bene anche all’Europeo, cercare di andare il più avanti possibile sperando che tanti tifosi italiani vengano a sostenerci “.

Valentina Giacinti: “È il sogno di tutte, sappiamo che tutte hanno grandi aspettative su di noi, ma sappiamo benissimo che L’Europeo è molto più difficile del Mondiale. Se entriamo con la testa del gruppo dell’Europeo possiamo far bene”.

Sara Gama: “Sarà uno spettacolo di alto livello e finalmente andiamo a giocare lì con un certo livello di consapevolezza. Il divertimento se vogliamo comincia ora che siamo preparate meglio e possiamo andare lì per dire la nostra per davvero”.

Aurora Galli: “Ho paura, ma sono anche molto eccitata all’idea di andare là e far vedere cosa possiamo fare. Secondo me faremo molto bene, non dico nulla perché sono molto scaramantica, ma andrà molto bene”.

Elena Linari: “Stiamo scrivendo delle pagine della storia del calcio femminile e vogliamo godercele al 100%. Per l’Inghilterra vedo divertimento”.

Fonte: FIGC.it