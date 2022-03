UNDER 17 – Napoli-Ternana 1-1, gli azzurrini restano al quinto posto in classifica

Questo pomeriggio, presso il Centro Sportivo Kennedy, il Napoli Under 17 di mister Liguori ha affrontato la Ternana terz’ultima in classifica nel girone C. Ad inizio ripresa gli ospiti sbloccano la gara con Marcelli che sfrutta l’errore del difensore di casa e batte Turi. Gli azzurrini pareggiano con Mazzeo che controlla un pallone vagante e batte il portiere umbro. Un pareggio che per i partenopei significa quinto posto in classifica, piena zona play-off.

