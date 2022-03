SERIE C – Bari-Fidelis Andria 0-0, rinviata la festa promozione per i “galletti”

Questo pomeriggio allo stadio San Nicola il Bari cercava quel tanto agognato successo per staccare matematicamente il pass per la promozione in serie B. La squadra di Mignani però non va oltre lo 0-0 contro la Fidelis Andria, dove non ha creato occasioni da rete, anzi ha sentito il peso della posta in palio. Senza contare anche le pessime condizioni del terreno di gioco. A quattro giornate dalla fine il Bari ha 10 punti sul Catanzaro, rinviata la festa ai 24 mila tifosi. Domenica per i pugliesi ci sarà la trasferta sul campo del Latina.

La Redazione