SERIE A FEMMINILE RISULTATI – Salvezza matematica per la Samp. La Juventus allunga sull’A.s. Roma

Dopo il successo sul campo del Sassuolo dell’A.s. Roma, era attesa la risposta della Juventus Women. Le bianconere hanno vinto per 3-1 contro l’Inter dell’ex Guarino. In gol per le padroni di casa Boattin con una tripletta e la rete di Bonfantini, mentre per le nerazzurre il momentaneo pari di Bonetti. L’A.c. Milan vince per 2-0 contro la Fiorentina. Sconfitta di misura del Napoli a Bogliasco contro la Sampdoria. Le liguri di Cincotta ottengono la salvezza matematica con 5 turni d’anticipo.

A cura di Alessandro Sacco