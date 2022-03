Politano potrebbe giocare la sua prima gara in nazionale da titolare

Matteo Politano troverà spazio nell’Italia contro la Turchia. L’attaccante del Napoli potrebbe giocare dal primo minuto, oppure entrare a partita in corso: il ct azzurro Mancini lo ha richiamato in Nazionale dopo non averlo inserito nei convocati per l’Europeo.A destra nel tridente d’attacco mancheranno Chiesa infortunato da tempo (roottura del legamento) e Berardi che per un infortunio ha lasciato il ritiro azzurro a Coverciano e non è partito per la trasferta in Turchia: quindi potrebbe toccare proprio a Politano partire nell’undici titolare, anche se Mancini può contare pure su altre soluzioni come quella di Raspadori.Politano ha 28 anni e potrebbe restare nel giro azzurro delle prossime convocazioni a giugno ma bisognerà vedere innanzitutto se sarà ancora Mancini il ct, oppure in caso di sue dimissioni il presidente Figc Gravina chi sceglierà al suo posto.

mattino.it