Per il “Comandante” il Napoli può fare un’eccezione sull’ingaggio

In casa Napoli si è divisi tra il campo, tra una settimana la trasferta a Bergamo contro l’Atalanta, ma anche sul mercato e in modo particolare sui rinnovi. Secondo le pagine odierne di Repubblica, ci sarebbe una sorta di bozza di contratto per il difensore Kalidou Koulibalu. L’idea del club azzurro è di prolungare di altri tre anni con ingaggio che scenderebbe a 5 milioni. AdL farebbe un’eccezione sul tetto ingaggi solo per il “Comandante” e questo verrà fatto presente quando comincerà la trattativa tra le parti.

La Redazione