Oggi il Bari potrebbe essere promosso in B. De Laurentiis propenso a cedere il Napoli

E’ la giornata di campionato in cui il Bari, di proprietà dei De Laurentiis, potrebbe essere promosso in Serie B. Il Corriere del Mezzogiorno analizza la situazione in vista del futuro. Ora ci risiamo: finalmente la B, forse già stasera o comunque a strettissimo giro, e poi quella serie A prossimo traguardo auspicato. È il momento di sognare, aspettando le decisioni dei De Laurentiis, obbligati a scegliere entro il 2024: o Napoli o Bari, perché come si sa la Figc ha messo al bando la doppia proprietà. Le voci diffuse dai soliti bene informati parlano di un don Aurelio propenso a vendere il Napoli (obiettivo plusvalenza) e a tenersi il Bari per farlo diventare grande, stuzzicato anche dal boom cinematografico di Bari e della Puglia (set d’eccellenza).

IlNapolista