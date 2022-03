Mimmo Carratelli: “Aurelio, da Angelina Jolie a Giuntoli”

Caro, vecchio argomento, sempre attuale. Il rapporto di Napoli con De Laurentiis, raccontato da Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport:

“Intermezzo né capo né coda allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina in assenza di campionato, testa, piede e maremma, Osimhen, paparapà ciccì cocò, lo scudetto a chi lo do. Si riparla ca nun vulimme bbene ad Aurelio, annuncia il giornalista on-line Pasquale Pazienza, l’hanno scritto ‘ncopp’’o giurnale. Perché, tu ‘o vuo’ bbene, chiede don Ciccio portiere di palazzo. La situazione è confusa, recita Totonno Speranza direttore di centro commerciale. Dicimm ‘a verità, nessuno ‘o vuo’ bbene, osserva Saverio Malaspina ragioniere. E’ perché fa ‘o sostenuto, sta ‘ncoppa ‘o cerasiello, fa ‘o serio dietro ‘a barba, commenta Carmelo Mirabello regista di teatro popolare.

Ci ha salvato d’’o tribunale, osserva Saverio Malaspina ragioniere. ‘A sapite ‘a storia, si intromette don Ciccio portiere di palazzo, Aurelio fece i soldi con un cinepanettone e si comprò il Napoli, noi nasciamo da un cinepanettone. E va buo’, ‘o fatto è che Aurelio si presentò col grillo del marchese, dice don Peppino parcheggiatore allusivo, e ‘o grillo ci dicette io so’ grillo e voi non siete una mazza. Non scattò il filìng, sottolinea Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Ma so’ passati tant’anni e ci ha portati in Europa, eccepisce Saverio Malaspina ragioniere. E dove ci voleva portare, a Ollivùd, chiede Carminiello ‘a rezza pescatore di fravaglia.

Comunque lui è col sommo poeta che dice Aurelio che a nulla amato se ne fotte, interviene Pasquale Pazienza giornalista on-line. S’è rassegnato, sono quasi vent’anni ca nun ci vulimme bbene, osserva Salvatore pittore di alici. Almeno non l’amme mise ‘e bombe come a Ferlaino, sottolinea Gennaro Piromallo salumiere. Ma l’amme chiamato pappone, s’è offeso, dice Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. L’amme fatto ‘e striscioni contro, aggiunge Saverio Malaspina ragioniere.

Comm’è ca hanno miso ‘mmiez ‘sto fatto, chiede don Ciccio portiere di palazzo. ‘Nu tifoso d’’a Roma, Dagospia, ha scritto sul giornale che De Laurentìs è ‘nu fenomeno che noi lo odiamo, comunica Pasquale Pazienza giornalista on-line. Ma se è tifoso d’’a Roma pecché nun se fa’ ‘e fatte suoi, isso ‘o vo’ bbene a Fridinchìn, espone Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. E chi è ‘sto Fridinchìn, chiede Gennaro Piromallo salumiere. È ‘o ‘mericano che fa ‘o presidente d’’a Roma, informa Pasquale Pazienza giornalista on-line.

Odiare Aurelio, no, precisa Salvatore pittore di alici, ma a fare Natale insieme sul Nilo no, non ci andassimo. Neanche Pasqua a Miami, aggiunge Corraducciobello ex giornalaio di piazza Sannazaro. E’ friddo ‘e chiammata, sottolinea Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo, nun dà soddisfaziona. Le piace fa’ ‘a madre superiora, dice Carmelo Mirabello regista di teatro popolare.

Io lo capisco, spiega Pasquale Pazienza giornalista on-line, il calcio lo annoia, una volta parlava co’ Angelina Jolie a Hollywwod e mo’ deve parlare con Giuntoli a Castelvolturno”.