Mazzarri: “Ci sono ancora dei recuperi, così si falsa il campionato”

Ci cono ancora dei recuperi e siamo quasi ad aprile. Sembra assurdo e anche Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, a Sky, dice la sua in merito:

«Anche se non mi compete fino in fondo, mi permetto di dire che è assurdo che a otto domeniche dalla fine non ci siano tutte le squadre alla pari per numero di partite giocate. Occorre fare una riflessione veloce, e cercare di cambiare le regole della giustizia sportiva. Le partite devono essere giocate tutte nello stesso modo, per l’equità. I tempi del calcio non possono essere lunghi, in questo modo si falsa il campionato, anche se so che sono parole forti».