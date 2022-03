Lozano: “È stata una stagione complicata a causa dell’ incidente all’occhio”

Di nuovo protagonista anche in nazionale, Hirving Lozano prova a mettersi alle spalle una stagione complicata dal punto di vista degli infortuni. «Ho avuto dei dubbi anche ad accettare la convocazione in nazionale. Gli infortuni sono duri, mettono in difficoltà il club che mi paga e pesano sulla mia carriera» ha raccontato il messicano «Ma essere a disposizione della nazionale mi piace. È stata una stagione complicata fin qui a causa del primo incidente all’occhio: ho cominciato l’anno senza allenarmi». E non solo quel primo infortunio. «A causa di qualche altro problema e del covid sono rimasto fuori un altro mese, ho perso tempo e la forma migliore» ha aggiunto Lozano a Tudn: «Fortunatamente sono riuscito a superare il momento duro. Anche grazie alla mia famiglia che mi sostiene sempre. Mi piace giocare per il Messico e darò sempre il massimo ogni volta che sono qui».