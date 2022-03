Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto su Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Mertens? Il monte stipendi del Napoli è alto rispetto ai ricavi, la Champions potrebbe aiutare De Laurentiis, ma al momento la situazione è questa. Di sicuro sarà lui a dover fare un sacrificio per avvicinarsi al Napoli. Non darei per scontato vada via, il loro è un rapporto romantico, già in passato Mertens ha rifiutato offerte alte pur di restare“.