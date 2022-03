In attesa di scoprire se e come andrà in campo contro l’Atalanta, domenica prossima a Bergamo, Juan Jesus si gode qualche giorno in famiglia. Il difensore brasiliano dovrà sopperire all’assenza di Amir Rrahmani ma nel frattempo ha approfittato dei giorni liberi in azzurro per qualche ora al parco divertimenti di Gardaland, insieme con tutta la famiglia.

Fonte: Mattino.it