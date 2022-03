Juan Jesus, professionalità e serietà: il Napoli eserciterà la clausola

Un ingaggio di un anno e 750mila euro. Questo viene offerto un anno fa a Juan Jesus. Il difensore accetto la maglia azzurra. Il contratto prevedeva una clausola: duecentomila euro di bonus in caso di qualificazione in Champions, con opzione per il rinnovo di un anno in favore del Napoli. Le parti promisero di rivedersi più avanti con reciproca fiducia per discuterne. Si può dire che il difensore brasiliano ha dimostrato sul campo personalità e professionalità, ha sempre risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa, per questo sembra davvero scontato che non ci saranno problemi per il rinnovo. Il Napoli farà valere questa clausola e Juan Jesus resterà in azzurro un’altra stagione. Lo si legge sul Corriere dello Sport