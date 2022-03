Januzaj-Napoli meno vicini, la Real Sociedad ci ripensa

Adnan Januzaj, il terzino che il Napoli sta visionando per il dopo Insigne, con il contratto in scadenza quest’anno, sembra si stia allontanando dall’idea partenopea.

Il contratto è in scadenza ma la Real Sociedad non ha ancora perso le speranze. Come informato dai media spagnoli, infatti, il club della Liga in questi giorni ha offerto nuovamente il rinnovo di contratto a Adnan Januzaj, talento offensivo belga che piace al Napoli.Il contratto è in scadenza ma la Real Sociedad non ha ancora perso le speranze. Come informato dai media spagnoli, infatti, il club della Liga in questi giorni ha offerto nuovamente il rinnovo di contratto a Adnan Januzaj, talento offensivo belga che piace al Napoli.